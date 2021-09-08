Москва, , 11:54 — REGNUM Введённые Украиной 1 сентября ограничения для передвижения через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами не отразятся на экономике Приднестровской Молдавской Республики. Об этом 8 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все грузы, которые выходят из Приднестровья, за пределы республики, идут как молдавские. Экономические агенты Приднестровья вначале осуществляют растаможку в Приднестровье, а потом в Молдавии. Далее они следуют как молдавские грузы», — напомнил эксперт.

Ограничения украинской стороны эксперт посчитал проблемой для простых граждан Приднестровья, владеющих «тысячами автомобилей». Соин допустил, что ограничения также могут быть проблемой для части грузового транспорта — с приднестровскими номерами. «Но большая часть грузового транспорта давно ходит с молдавскими номерами», — добавил эксперт.

Напомним, что с украинские власти перестали пропускать на свою территорию транспорт с госномерами ПМР, что объясняется «уважением к территориальной целостности Молдавии».