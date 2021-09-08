Москва, 8 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Введённые Украиной 1 сентября ограничения для передвижения через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами не отразятся на экономике Приднестровской Молдавской Республики. Об этом 8 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Все грузы, которые выходят из Приднестровья, за пределы республики, идут как молдавские. Экономические агенты Приднестровья вначале осуществляют растаможку в Приднестровье, а потом в Молдавии. Далее они следуют как молдавские грузы», — напомнил эксперт.

Ограничения украинской стороны эксперт посчитал проблемой для простых граждан Приднестровья, владеющих «тысячами автомобилей». Соин допустил, что ограничения также могут быть проблемой для части грузового транспорта — с приднестровскими номерами. «Но большая часть грузового транспорта давно ходит с молдавскими номерами», — добавил эксперт.

Напомним, что с украинские власти перестали пропускать на свою территорию транспорт с госномерами ПМР, что объясняется «уважением к территориальной целостности Молдавии».