* ФБК — запрещённая в России организация

США, 8 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. У Фонда борьбы с коррупцией (организация, запрещенная в России) Алексея Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Руководят им экс-глава штабов Навального* Леонид Волков и исполнительный директор ФБК (организация, запрещенная в России) Владимир Ашурков. В управление вошёл также бывший совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей. Об этом стало известно RT из документов, опубликованных в реестре юрлиц штата Массачусетс. По мнению экспертов, новый фонд нужен сторонникам Навального для приёма донатов через платёжный сервис Stripe и получения грантов от американских правительственных организаций.

ИА Красная весна Леонид Волков

Некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. была открыта совсем недавно, 27 июля 2021 года, в штате Массачусетс, свидетельствует выписка из реестра юридических лиц (opencorporates.com) штата, сообщает RT.

По этим данным, Леонид Волков, Владимир Ашурков и Александр Железняк числятся директорами фонда. При этом Волков стал президентом ACF, Ашурков — вице-президентом и казначеем.

Примечательно, что все трое объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Сооснователя «Пробизнесбанка» Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из «Пробизнесбанка» и связанной с ним финансовой группы «Лайф».

Железняк фактически нанёс ущерб бюджету России, потому что причинённые им убытки возмещало государственное Агентство по страхованию вкладов, считает юрист, автор проекта Navalny Leaks Илья Ремесло. То есть Железняк, по словам эксперта, сам являет собой пример тех, с кем борется ФБК (организация, запрещенная в России).

«Что касается Железняка. Это совершенно удивительный случай, когда борцы с коррупцией делают одним из руководителей ФБК (организация, запрещенная в России) человека, замешанного в особо крупном воровстве, — сказал RT Илья Ремесло, — Железняк на ворованные у государства десятки миллиардов купил особняк, в котором «приютил» ФБК».

По данным RT, Массачусетская ACF зарегистрирована как «иностранная корпорация» — этим термином в США описывают компанию, которая ведёт бизнес в штате или юрисдикции, отличной от той, где была первоначально зарегистрирована. Такой статус массачусетский фонд получил, потому что является филиалом одноимённого нью-йоркского фонда.

«Для деятельности за рубежом и освоения иностранных донатов, а также для осуществления деятельности в ином штате США необходимо зарегистрировать иностранную корпорацию, — пояснил Илья Ремесло, — Сотрудниками Навального сначала было зарегистрировано внутреннее юридическое лицо в Нью-Йорке, а затем его подразделение в Массачусетсе, которое уже именуется иностранной корпорацией».

Фонд ACF в Нью-Йорке получил это название 19 мая 2021 года. Однако сама организация появилась ещё в апреле 2020 года и на тот момент называлась Rikolto, LTD.

Смена названия произошла через месяц после того, как российская прокуратура подала иск в суд о признании ФБК (организация, запрещенная в России) Навального экстремистской организацией. Согласно выписке из реестра юрлиц штата, президентом нью-йоркского ACF как минимум с 27 июля является Леонид Волков.