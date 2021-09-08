Москва, 8 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. С поста генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» ушла Тина Канделаки. Об этом 8 сентября сообщается на сайте канала.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Отмечается, что Канделаки перейдёт на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

На новом месте она продолжит курировать субхолдинг «ГПМ Матч», а также будет отвечать за деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Кроме того, Канделаки будет запускать информационное агентство «Матч».

Вместо Канделаки генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин, который с июля 2020 года был главным редактором телеканала.

Напомним, Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.

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