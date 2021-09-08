Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
Москва, 8 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. С поста генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» ушла Тина Канделаки. Об этом 8 сентября сообщается на сайте канала.
Отмечается, что Канделаки перейдёт на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».
На новом месте она продолжит курировать субхолдинг «ГПМ Матч», а также будет отвечать за деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Кроме того, Канделаки будет запускать информационное агентство «Матч».
Вместо Канделаки генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин, который с июля 2020 года был главным редактором телеканала.
Напомним, Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.
Читайте также: Тина Канделаки назвала причину ссоры с Ксенией Собчак