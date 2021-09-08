Калуга, 8 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Калуге в центре «Мои документы» на улице Ленина запустили в эксплуатацию первый программно-технический комплекс «Криптобиокабина» для оформления биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Андрея Гусева. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге в центре «Мои документы» запустили в эксплуатацию комплекс «Криптобиокабина» для оформления биометрических загранпаспортов

Криптобиокабина — это уникальный программно-технический комплекс, который оснащен системой цифровых фотокамер, сканерами отпечатков пальцев, магнитных полос и микросхем, а также считывателем штрихкода. Отныне гражданам для оформления заграничных паспортов нового поколения сроком на десять лет не нужно приносить в МФЦ пакет документов для сотрудника УМВД. Воспользоваться услугой может любой житель области в удобный для него день. Достаточно подать заявление в МФЦ, заполнить анкету и получить индивидуальный штрихкод для сканирования. Затем заявитель самостоятельно в криптобиокабине делает цифровое фото, сканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта с фотографией. Полученные биометрические данные по защищенным каналам передаются в УМВД России, где принимается решение о выдаче документа. Внедрение подобных комплексов позволяет разгрузить другие ведомства. В ближайшие дни в Обнинске будет запущен второй программно-технический комплекс, который сейчас работает в тестовом режиме.

«Это удобно для граждан, в первую очередь, и поможет сократить очереди. Главной задачей было обеспечить защиту персональных данных. Она и называется «криптокабина» от слова «крипто» — защита, шифрование. С точки зрения защиты данных здесь все на самом высоком уровне, все реализовано», — отметил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский.