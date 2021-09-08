Тула, 8 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Тульской области завершено расследование резонансного уголовного дела о гибели в пьяной автоаварии 15-летней девушки, сообщили 8 сентября в пресс-службе Следственного комитета России. Обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения проходит 26-летний житель Тепло-Огаревского района.

ДТП

Авария произошла 11 июля 2021 года на подъезде к населенному пункту Большое Огарево Тепло-Огаревского района. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля ВАЗ 2112, превысил скорость, нарушил правила дорожного движения, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. На месте погибла 15-летняя жительница Тулы, ещё два пассажира, девушка 15 лет из Московской области и местный житель 18 лет, получили травмы.

Обвиняемый на этапе расследования полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.