Ереван, 8 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Армения нуждается в том, чтобы в регионе были разблокированы международные пути сообщения. Об этом 8 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

Он отметил важность для Еревана восстановления железнодорожного сообщения между Ираном и Россией в рамках проекта «Север — Юг». По словам премьер-министра, для этого Армении нужно урегулировать и углубить отношения с соседними странами.

«Как вы знаете, после переизбрания на пост премьера я уже успел побывать в Иране, а сегодня еду в Грузию. В повестке вопросов, которые обсуждаются как с Ираном, так и с Грузией», — сказал Пашинян.

Стоит отметить, что ранее железнодорожное сообщение между Тегераном и Москвой проходило через Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджана. Из-за конфликта в Нагорном Карабахе этот маршрут перестали эксплуатировать.