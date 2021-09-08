Москва, 8 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Государственная собственность в России может быть необходима в условиях естественной монополии или при высоких рисках и неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил замдиректора Института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в России хорошо бы сократить долю государственного сектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

«В условиях естественной монополии, а также при ее отсутствии, но при высоких рисках и высоком уровне неопределенности государственная собственность может быть необходима. Также она может быть необходима для решения каких-то определенных задач за определенное время по контракту с государством. После решения этой задачи деятельность госкомпании прекращается, как в Норвегии, — сказал Миронов. — Необходимость сохранения госсобственности надо переоценить с учетом новых технологических трендов, когда возрастает возможность удаленного контроля и в то же время облегчается уход капиталов в более выгодные юрисдикции при излишней зарегулированности национальной экономики».

В настоящее время, по словам Миронова, в России доля госсобственности весьма высока, ряд госкомпаний и госкорпораций, которые создавались на временной основе, по-прежнему функционируют.

«На 1 июля 2020 года РФ являлась акционером 948 АО, собственником имущества 640 ФГУПов, 46 федеральных казенных предприятий (ФКП) и 13 915 федеральных госучреждений (ФГУ), — сказал Миронов. — Видимо, здесь нужна ревизия ситуации и приватизация в разумные сроки и по разумной цене».

Экономист подчеркнул, что основой рыночной экономики является симбиоз собственности и честной конкуренции.

«Одной собственности недостаточно для повышения эффективности — важна рыночная среда, в которой она функционирует, — считает Миронов. — Ряд сегментов рынка по-прежнему жестко регулируется и ограниченно конкурентен. На нем преимущества частного владения не проявляются в полной мере, что позволяет аргументировать якобы отсутствие преимуществ приватизации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ сейчас неплохой момент для вывода на рынок пакетов акций российских предприятий с высокой долей присутствия государства.