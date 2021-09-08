Махачкала, 8 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Дагестане назначен новый председатель муфтията республики. Им стал Мухаммад Майранов, ранее занимавший должность заместителя муфтия Дагестана. О кадровых переменах в руководстве религиозной организации муфтият сообщил на официальной странице в Instagram.

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«Муфтий республики шейх Ахмад Афанди принял решение о назначении Мухаммада Майранова на должность председателя муфтията», — говорится в сообщении.

Объявляя о назначении на встрече со своими помощниками и заместителями, шейх Ахмад Афанди поблагодарил Шамиля Алиханова, который ранее работал председателем муфтията за его работу на этом посту.

О новом назначенце известно, что он хороший спортсмен, является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо, пишут «Махачкалинские известия».