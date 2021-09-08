Токио, 8 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Компания Honda представит серию новых моделей под брендом TrailSport, созданных для путешествий и бездорожья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Новая марка TrailSport

Новинки предназначены для североамериканского рынка (США и Канады). Дебют запланирован на осень 2021 года, а у дилеров модели окажутся до конца текущего года.

Новые внедорожные модели TrailSport получат более агрессивные шины, увеличенный клиренс, настроенную подвеску для бездорожья, защиту днища и расширенные возможности полного привода.

Ранее Honda представила в Индии обновленную модель Amaze второго поколения, которая выделяется новой решеткой радиатора с хромированными планками, светодиодными фарами со встроенными светодиодными ДХО и новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной огранкой.

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