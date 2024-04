Дублин, 8 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Ирландская альтернативная рок-группа The Cranberries отметила 50-летие со дня рождения покойной фронтвумен Долорес О'Риордан новым музыкальным видео и плейлистом, сообщив об этом в своих социальных сетях.

Выступление The Cranberries в Барселоне. 2010

Группа поделилась юбилейным плейлистом из избранных песен дискографии и специальным клипом в своем аккаунте в Facebook. «Чтобы отпраздновать все, что она вдохновила, и радость, которую она подарила за свою жизнь, ее коллеги по группе, друзья и семья собрали совершенно новый плейлист под названием «Remembering Dolores» («Вспоминая Долорес»), который теперь доступен на всех стриминговых платформах», — написала группа. Плейлист возглавляет песня «Never Grow Old», открывающая пятый альбом группы «Wake Up And Smell The Cofe». Песня, которой в октябре исполнится 20 лет вместе с альбомом, также получила новое музыкальное видео, составленное из архивных кадров.

О'Риордан скончалась в лондонском отеле в 2018 году. Медэкспертиза признала ее была результатом случайного утопления в ванне, вызванного алкогольным опьянением.