Населённый пункт Линахамари, Мурманская область, 8 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Мурманской области нарастили группировку по поиску рыбаков, пропавших в Баренцевом море после крушения маломерного судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

Цитата из к/ф «Акварель», реж. Виктор Косаковский. 2018. Великобритания, Германия, Дания, США Море

К поисковым работам были привлечены вертолеты Ка-32 МЧС России и МИ-8 ФКУ. На месте работают 74 человека и 20 единиц техники. Кроме того, в операции задействованы спасатели МАКАСЦ, отряды «Центроспас» и «Лидер» МЧС России, а также водолазная группа с барокомплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, катер перевернулся с бухте Долгая Щель перевернулся накануне, 7 сентября. На его борту были пять человек. Одному из них удалось спастись.