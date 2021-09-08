Уфа, 8 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Численность работников аграрно-промышленного комплекса (АПК) ежегодно сокращается в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на заседании комитета госсобрания региона по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сельская дорога

«Тенденция ежегодного сокращения численности работников АПК продолжается, в среднем на 4−5%. Отмечается недоукомплектованность штатных должностей. А кадровый дефицит работников агропромышленного комплекса всех категорий ежегодно составляет около 2,1 тысяч человек. Удельный вес молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 7,9%, лиц старше 50 лет — 38%. К тому же отмечается невысокий процент трудоустройства выпускников», — приводит пресс-служба слова министра.

Фазрахманов отметил, что в республике трудоустраиваются по специальности от 30% до 50% выпускников: порядка 800 человек. При этом на протяжении трех лет остаются трудится на предприятиях немногим более 30%.

Сообщается, что для решения кадрового дефицита на селе из республиканского бюджета Башкирии предоставляются «подъемные» молодым специалистам, которые пришли трудиться на предприятия аграрно-промышленного комплекса и отработали не менее полугода. Сумма «подъемных» составляет 500 тысяч рублей. Кроме этого, аграрии могут возместить до 90% затрат по заключенным с сотрудниками ученическим договорам, на обучение в ВУЗах, подведомственных министерству сельского хозяйства России, а также затрат, которые связаны с оплатой и проживанием студентов ВУЗов, привлеченных для прохождения производственной практики.

«На заседании было предложено создать собственную грантовую поддержку аграрных среднепрофессиональных образовательных организаций, расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, в целях обновления и укрепления их материально-технической базы», — говорится в сообщении пресс-службы.