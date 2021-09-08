Киев, 8 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Никаких гарантий безопасности Украины статус основного союзника США вне НАТО не дает, заявила 8 сентября вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Представитель Киева напомнила, что Афганистан тоже является «союзником вне НАТО».

«Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях», — отмечает Стефанишина.

По ее словам, голосование в Раде за соответствующее обращение к Конгрессу США даст дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом альянса.

«Этот вопрос будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов… Тем более, когда речь идет о статусе созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине разгорелся политический скандал после намерения депутатов Рады просить американский Конгресс о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Эту инициативу жёстко раскритиковали посол Украины в США, глава МИД страны, а сама Стефанишина ранее назвала её «политической диверсией».