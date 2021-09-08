Москва, 8 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Мужская сборная России по пляжному футболу вышла на первое место в мировом рейтинге. Об этом 8 сентября сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

Сборная России поднялась с третьего места на первое после победы на чемпионате мира, который прошёл в Москве. Теперь в активе российской команды 4249 очков.

На втором месте идёт команда Португалии (3279). Замыкает тройку сборная Бразилии (3225). Далее идут Япония (2536) и Италия (2405).

Напомним, мужской чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в Москве с 19 по 29 августа. В финале сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2.