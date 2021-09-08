Иркутск, 8 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В новом рейтинге инвестиционной привлекательности туристических регионов Иркутская область заняла пятое место. Его авторами стали Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Международный центр креативного гостеприимства (при поддержке Фонда РК-Инвестиции).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тельма. Иркутская область

Как выяснилось, специалисты проанализировали инвестиции в туризм в 11 регионах. Для составления отчета были исследованы группы факторов, влияющие на следующие показатели: выручка, расходы, риски, кластеры и институциональная среда развития туризма, финансовые показатели предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а также туристические достопримечательности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что уже 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток: принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал.

Вместе с тем, иркутский бизнес на ниве туризма относится пока к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. За 2020 год турфирмы Приангарья обслужили 31 435 туристов, это лишь 34% к 2019 году.

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