Брянск, 8 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Брянской области 8 сентября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 1 937 тестов. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 61 835 носителей коронавируса. Выздоровели 57 510 человек, в том числе 172 выписаны за минувшие сутки. От осложнений при COVID-19 скончались 1 214 пациентов

С начала пандемии в регионе проведено 732 950 исследований на коронавирус.