Вашингтон, 8 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon совершит очередную, четвертую миссию по доставке на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов не раньше 15 апреля следующего года. Об этом 8 сентября сообщает на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

«Мы намерены отправить очередной экипаж на МКС на корабле компании SpaceX не ранее 15 апреля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что миссия этого экипажа на станции продлится в течение полугода.

Помимо того уточняется, что на Crew Dragon полетят астронавты NASA Челл Линдгрен (капитан корабля) и Боб Хайнс (пилот), а также представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

«Четвертого члена экипажа еще предстоит утвердить», — добавляется в сообщении и уточняется, что Кристофоретти станет командиром 68-й экспедиции МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября китайский оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5−02 был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем CZ-4C.