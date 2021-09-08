Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Играть спектакли на местах захоронений недопустимо, поэтому постановку «Дело Филиппа Загурского» лучше переместить с территории мемориала жертвам политических репрессий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

Ранее потомки репрессированных обратились к мэру Екатеринбурга с просьбой отменить спектакль, в рамках которого зрители делятся на обвиняемых и обвинителей и даже выносят приговор друг другу. Всё это проходит на территории мемориала жертвам репрессий.

Дмитрий Ионин «Считаю, что покойных вообще не надо трогать. Все эти спектакли на могилах и другие перфомансы-флешмобы ни к чему хорошему не приводят. Достаточно спросить мнение родственников погибших, которые бы явно не хотели, чтобы на могилах, братских или персональных, что-то подобное устраивали. Театр можно проводить на специальных площадках, а всё остальное — не называли бы «художественным замыслом», всё-таки есть какие-то моральные ограничения. Захоронения — не место для того, чтобы устраивать какое-то лицедейство».

Депутат удивился тому, что мэрия до сих пор не определилась с окончательным решением по поводу спектакля. Хотя глава Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал переместить постановку с территории мемориала, но заместитель мэра Екатерина Сибирцева позже заявила порталу «It's my city», что «ничего криминального в постановке она не увидела».

Дмитрий Ионин «Мэрия слишком долго думает. Я бы давно принял решение [о перемещении спектакля] хотя бы из уважения к памяти. Не надо трогать покойных. История репрессированных касается многих, эти вещи лишь разделяют и будоражат общество. А нам уже давно надо оставить просто в покое и чтить память этих людей, вместо того чтобы устраивать лицедейские шоу. Для шоу есть другое место: есть театры, есть уличные площадки»

Своё мнение по поводу постановки выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Он признал, что проведение спектаклей на местах захоронения может вызывать вопросы. «Если есть такая возможность, лучше избегать этого [проведения на местах захоронений]», — сказал спикер.

«Я просто не знаю, это точно [проводится] на местах захоронений, были ли могилы именно в этом месте или где-то в стороне? Это немаловажно. Надо более детально [изучить вопрос]», — добавил Володин.

Ранее режиссёр спектакля Ирина Лядова удивилась жалобам на постановку и заявила, что спектакль никого не оскорбляет.

Как сообщало ИА REGNUM, потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета ФедерацииАлексей Пушков.