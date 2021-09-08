Депутат Госдумы призвал перенести «спектакль на костях»
Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Играть спектакли на местах захоронений недопустимо, поэтому постановку «Дело Филиппа Загурского» лучше переместить с территории мемориала жертвам политических репрессий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.
Ранее потомки репрессированных обратились к мэру Екатеринбурга с просьбой отменить спектакль, в рамках которого зрители делятся на обвиняемых и обвинителей и даже выносят приговор друг другу. Всё это проходит на территории мемориала жертвам репрессий.
Депутат удивился тому, что мэрия до сих пор не определилась с окончательным решением по поводу спектакля. Хотя глава Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал переместить постановку с территории мемориала, но заместитель мэра Екатерина Сибирцева позже заявила порталу «It's my city», что «ничего криминального в постановке она не увидела».
Своё мнение по поводу постановки выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Он признал, что проведение спектаклей на местах захоронения может вызывать вопросы. «Если есть такая возможность, лучше избегать этого [проведения на местах захоронений]», — сказал спикер.
«Я просто не знаю, это точно [проводится] на местах захоронений, были ли могилы именно в этом месте или где-то в стороне? Это немаловажно. Надо более детально [изучить вопрос]», — добавил Володин.
Ранее режиссёр спектакля Ирина Лядова удивилась жалобам на постановку и заявила, что спектакль никого не оскорбляет.
Как сообщало ИА REGNUM, потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета ФедерацииАлексей Пушков.