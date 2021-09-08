Москва, , 11:34 — REGNUM Государство получило дополнительные ресурсы в результате восстановления экономики. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«По решению президента, всем российским пенсионерам, в том числе работающим, и военным перечисляется единовременная выплата в 10 тыс. рублей, военнослужащим — в 15 тыс. В масштабах страны такие шаги требуют серьёзных ресурсов, и эти дополнительные доходы государство заработало за счёт восстановление экономики», — заявил Мишустин.

«Мы помогали бизнесу справиться с негативным влиянием коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, предпринимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе на энергетических, снижали административную нагрузку через ограничения числа проверок бизнеса», — отметил он.