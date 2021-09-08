Москва, 8 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России подписала контракт на услугу по добровольному медицинскому страхованию пенсионеров органов прокуратуры и членов их семей. Цена контракта составила 275 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Договор был подписан 7 сентября 2021 года со страховым акционерным обществом «ВСК».

»Страховщик на основании списков, представленных страхователем, прикрепляет застрахованных к медицинским учреждениям. Страховщик гарантирует предоставление и оплату медицинских услуг в медицинских учреждениях, начиная с 00 час. 00 мин. 01 декабря 2021 г. и до 24 час. 00 мин. 30 ноября 2022 года», — отмечается в контракте.

Под действие договора попадают 33 040 человек. Страховая сумма на одного застрахованного составляет 7 млн рублей в год.

Напомним, в конце августа Минобороны РФ объявило закрытый тендер с начальной ценой 9,8 млрд рублей, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы в 2022—2023 годах.