Казань, 8 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В столице Татарии с 8 по 10 сентября пройдет IX международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Организаторами форума являются Минспорта РФ и правительство РТ. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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Главной площадкой мероприятия выбран выставочный центр «Казань Экспо». В форуме примут участие более 100 спикеров из отрасли физической культуры. В программу вошли свыше 50 мероприятий, на которых обсудят восстановление отрасли после пандемии 2020 года, развитие малого и среднего бизнеса, создание комфортной среды для занятий спортом, способы вовлечения населения в здоровый образ жизни.

Ключевыми событиями форума станут пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», церемония подписания отраслевых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с участием министра спорта РФ Олега Матыцина, форум «Digital.Sport», круглые столы.

Для участников форума откроют физкультурно-спортивный парк, где пройдут авто‑ и мотогонки, уличные виды спорта, мини-турниры.

Спортивное мероприятие пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Впервые форум прошел в Казани в 2009 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады должны были пройти в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции и распространением штамма «дельта», международная организация Special Olympics приняла решение перенести их на январь 2023 года.

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