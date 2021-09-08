Павловск, Воронежская область, 8 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Технический пуск линии убоя мясоперерабатывающего завода состоялся в Воронежской области, на территории опережающего развития «Павловск» 7 сентября, сообщила пресс-служба правительства. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, а также гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

Новая линия запущена на предприятии «Агроэко». Максимальная мощность линии составит 3,8 млн голов в год, мощность линии убоя — 600 голов в час. Инвестиции в проект составили более 13 млрд рублей. Собственно выпуск продукции должен начаться в декабре 2021 года, на полную загрузку предприятие выйдет в 2024 году. Как сообщается, перерабатываться будет собственное сырьё.

«Регион является активным участником новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Несколько проектов было реализовано в 2020 году. В текущем году область получила 1,2 млрд в рамках госпрограммы из федерального бюджета. Улучшаются социально — экономические условия, граждане получают объекты инфраструктуры: ДК, спортивные площадки — все то, что делает жизнь на селе лучше. На текущий и на будущий год область принимает участие в этой программе. Уже не 1,2 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей выделено на реализацию этой госпрограммы», — отметил в ходе поездки в регион Дмитрий Патрушев.