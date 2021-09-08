Кабул, 8 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, они требуют допустить их к руководству Афганистаном. Об этом сообщил 8 сентября один из участников манифестации.

DVIDSHUB Афганские женщины

Участник шествия рассказал, что женщины несли плакаты с портретом сотрудницы полиции Негар Масуми, которую убили предположительно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Протестующие требуют, чтобы женщинам обеспечили возможность участия в управлении страной.

«Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», — приводит РИА Новости слова участниц акции.

Днём ранее пришедшие к власти радикалы объявили новый состав правительства. Женщин в нём нет, хотя радикалы обещали обеспечить их права в рамках ислама.

Шествие началось в районе Даште-Барчи на западе Кабула. Отмечается, что радикалы препятствуют манифестации, но информации о применении силы к участникам пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане прошли антипакистанские выступления. Радикалы прилагали усилия для разгона манифестаций.

Читайте также: Афганские журналисты осудили жестокое обращение радикалов с их коллегами