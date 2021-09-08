Джакарта, 8 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил жителям страны, что пандемия коронавируса еще не закончилась, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Президент заявил, что, хотя в настоящее время число активных случаев заражения коронавирусом составляет менее 10 000 в день, а количество случаев COVID-19 составляет менее 150 000, общественность должна оставаться дисциплинированной в применении протоколов здравоохранения.

По словам главы государства, рост экономики страны связан с борьбой с COVID-19. Если число случаев COVID-19 будет высоким, экономика будет низкой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что проект строительства новой столицы на Калимантане, будет продолжен.