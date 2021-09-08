Минск, , 11:30 — REGNUM Россия оказывает Белоруссии активное содействие в расследовании уголовного дела о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, заявил 8 сентября генеральный прокурор республики Андрей Швед.

Дети времен Великой Отечественной войны

«Сегодня Российская Федерация, я официально подтверждаю, активно нам оказывает содействие. Мы получили ответы руководителей всех заинтересованных государственных органов, определены ответственные должностные лица», — сказал он журналистам.

Также он отметил, что в рамках расследования приняты к исполнению поручения об оказании правовой помощи в ряде других стран, в частности в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура Латвии отказала в удовлетворении запроса Генпрокуратуре Белоруссии о правовой помощи по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Читайте также: Латвия отказалась помогать Белоруссии по делу о геноциде в годы войны