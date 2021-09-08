Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Заместителя директора комбината по благоустройству Улан-Удэ обвинили в получении взятки за совершение незаконных действий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, чиновник отправлен под домашний арест.

Ksonline.ru Взятка

По версии следствия, летом 2018 года в бюджетное учреждение был направлен горожанин для отбывания наказания в виде обязательных работ за пьяную езду. Мужчину на комбинате определили в уборщики, однако он попросил знакомого решить вопрос с освобождением без обязательных работ. Тот выступил посредником и передал заместителю директора комбината 50 тыс. рублей.

«Получив вознаграждение, обвиняемый дал поручение подчиненным составить фиктивные табеля учета отработанного времени обязательных работ и в последующем направить их в уголовно-исполнительную инспекцию», — отметили в управлении.

В результате мужчину сняли с учёта, хотя наказание в полном объёме он не понёс. Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону.