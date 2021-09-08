В Ярославле ответили на вопрос о законности отстранения невакцинированных
Ярославль, 8 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Ярославской области подтвердила законность отстранения от работы медиков, педагогов и работников других категорий, не прошедших обязательную вакцинацию. Об этом говорится в ответе инспекции на запрос депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кузнецова обращалась в прокуратуру области, но ведомство переслало запрос в Роструд. Там пояснили, что работодатель в этом случае имеет полное право отстранять от работы сотрудника. Но может и не делать этого.
В ведомстве пояснили, что работодатель в этом случае руководствуется не только Трудовым кодексом, но и федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи регионов могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан. При этом прививка должна быть внесена в календарь прививок. Оба этих условия в Ярославской области соблюдены.
Единственной уважительной причиной отказа от вакцинации является медицинский отвод.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе начали отстранять от работы сотрудников больниц, отказавшихся вакцинироваться. В частности, более 100 человек (в основном, вспомогательного персонала) отстранили в областной клинической больнице. После приказа часть из них приняли решение о вакцинации.