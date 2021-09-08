Ярославль, 8 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Ярославской области подтвердила законность отстранения от работы медиков, педагогов и работников других категорий, не прошедших обязательную вакцинацию. Об этом говорится в ответе инспекции на запрос депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

Кузнецова обращалась в прокуратуру области, но ведомство переслало запрос в Роструд. Там пояснили, что работодатель в этом случае имеет полное право отстранять от работы сотрудника. Но может и не делать этого.

«На ваше обращение, поступившее из прокуратуры Ярославской области, сообщаю, что, если сотрудник, не имеющий противопоказаний, отказывается прививаться, то работодатель может, а не должен, перевести его на дистанционную работу (при её наличии) или отстранить без сохранения заработной платы», — говорится в ответе Государственной инспекции труда в Ярославской области.

В ведомстве пояснили, что работодатель в этом случае руководствуется не только Трудовым кодексом, но и федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — сообщило ведомство.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи регионов могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан. При этом прививка должна быть внесена в календарь прививок. Оба этих условия в Ярославской области соблюдены.

«В случае отказа работника от вакцинации без уважительной причины к установленному сроку работодатель может издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы. Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно. В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения. До издания приказа следует получить от работника письменный отказ от вакцинации. С приказом об отстранении следует ознакомить работника под подпись», — сообщили в государственной инспекции труда.

Единственной уважительной причиной отказа от вакцинации является медицинский отвод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе начали отстранять от работы сотрудников больниц, отказавшихся вакцинироваться. В частности, более 100 человек (в основном, вспомогательного персонала) отстранили в областной клинической больнице. После приказа часть из них приняли решение о вакцинации.