Москва, 8 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив крупнейшего в стране издательства «Эксмо» с 30-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

(сс) Bluesnap Книги

Президент подчеркнул, издательство пользуется заслуженным признанием у читателей и в писательской среде. «Эксмо» внесло огромный вклад в развитие детской литературы

«Издательство стремится идти в ногу со временем, продвигая замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов в этой благородной миссии.

ИА REGNUM ранее сообщало, в российских регионах не хватает книжных магазинов.

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