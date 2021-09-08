Москва, , 11:28 — REGNUM Меры, направленные на поддержку бизнеса и граждан в период пандемии, дали ожидаемый результат. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

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«Меры, которые реализовало в том числе с правительством по поручению президента дали ожидаемый результат. Существенная поддержка в прошлом году… Россия стала одним из лидеров «большой двадцатки» по росту расходов на поддержку экономики людей — позволила смягчить влияние пандемии», — заявил Мишустин.

«Причём сделано это было без ущерба для устойчивости бюджета, что крайне важно» — указал он.