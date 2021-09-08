Омск, 8 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Водитель такси в Омске по постановлению прокурора привлечён к административной ответственности за оскорбление пассажирки. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в прокуратуре Омской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Проверку по обращению 21-летней омички провела прокуратура Кировского административного округа города. Девушка рассказала, что водитель такси её оскорбил.

В ходе проверки информация подтвердилась. Установлено, водитель разместил запись с видеорегистратора в открытом доступе на канале одного из видеохостингов в интернете. Видео набрало более 90 тыс. просмотров.

Мировой суд привлёк таксиста к ответственности за совершение административного правонарушения. Он оштрафован на 5 тысяч рублей.

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