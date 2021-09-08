8 сентября 2021 | Время чтения 12 мин

На VI Восточном экономическом форуме обсудили, что такое гуманистические ценности молодежи, и выяснилось, что это «стремление что-нибудь любить», «тушить пожары» и заниматься при этом устойчивым развитием.

Цинь Шихуан, , 12:48 — REGNUM Заключительный день VI Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября во Владивостоке был посвящен молодежи и молодежной политике. Хотя, откровенно говоря, на самом деле, он, как и все остальные дни, по сути своей так или иначе был посвящен концепции устойчивого развития и «зеленой трансформации», только сквозь молодежную призму, о чем мы говорили в одном из предыдущих материалов, но это обсудим далее.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

На сессии «Молодежные гуманистические ценности. Взгляд за горизонт» заявлялись интересные вопросы, что же такое гуманистические ценности современной молодежи, что такое патриотизм, волонтерство, духовность, каким образом воспитывать все это в молодежи и так далее. Что же по этому поводу говорят выступавшие?

Отвечая на вопрос, какие ценности и кто должен формировать в современной российской молодежи, заместитель уполномоченного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов заявил, что прежде всего в голову приходят десять заповедей, однако он постарался от себя перечислить то, чего не хватает сегодня в молодежной среде.

Что ж, правильные, в принципе, рассуждения, почему нет. Не существует созидания без нравственности, духовности и патриотизма. А без созидания никакого государства и будущего не будет. Вопрос только в том, что же понимается под этими сливами. А понимаются, как мы увидим далее, очень разные, и, порой, экстравагантные вещи.

Григорий Куранов 49gov.ru

По мнению директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирины Макановой, формировать гуманистические ценности молодежи нужно через экологическое волонтерство и экологическое просвещение, дескать, детей нужно как можно в более раннем возрасте знакомить с природой, проблемами экологии и так далее.

И вроде бы тоже, чего плохого может быть в этом? Но уже здесь Куранов отметил, что «защита природы» может принимать патологические формы вроде той, что была явлена Гретой Тунберг. А ведь «тунбергизация» защиты экологии есть неотъемлемая часть так называемой концепции устойчивого развития, насаждаемой по всему миру частью глобальных элит через Демократическую партию и ассоциированные с ней структуры.

Причем о том, что «мы живем в принципах устойчивого развития», заявил и модератор дискуссии. Генеральный директор Корпорации развития Камчатского края Константин Коротов, отметив, что на Камчатский край приходится не более 1% промышленности всей России, и регион является фактически нетронутым, воспел новые принципы «устойчивого развития»

На этом фоне, по его словам, Камчатский край стал более актуальным, и в связи с этим необходимо наращивать молодёжное волонтерское движение в этой сфере. Значит ли это, что и остальные регионы России, с более развитой промышленностью и иной экономической ориентацией, чем Камчатка, стремились к такому положению дел промышленности в этой связи в рамках концепции развития, остается неясным.

Волонтёры Москвы в День Государственного флага Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Модератор дискуссии поднял важный вопрос на сессии и о формах патриотического воспитания, помимо военно-патриотического. Например, может ли быть «патриотизм потребления», подразумевающий приобретение только отечественных товаров, отдых на курортах России и просмотр российских фильмов.

То есть патриотизм каким-то диковинным образом понимается как вещь сугубо экологическая. Нет, никто не оспаривает подвиг ребят, которые безвозмездно и с риском для себя тушили лесные пожары в Якутии. Это можно назвать подвигом на поприще спасения природы и людей, но при чем здесь патриотизм?

Мы понимаем патриотизм как три березки за окном? Ну так вам скажут, и может быть даже справедливо, что у такой-то и такой-то страны есть больше возможностей и желания защитить ваши березки, чем у вашего российского, поэтому, будьте добры, из патриотических чувств уступите место настоящим «патриотам». Мы не слышали разве разговоров о том, что «Россия неэффективно использует ресурсы Сибири»?

Пресловутый и часто критикуемый военный патриотизм хотя бы адресует к чему-то более сложному и менее лубочному, чем «березки». И он более близок к понимаю его как любви к Родине. Пусть и в, может быть, прямой и грубой, но понятной и хотя бы соответствующей содержанию форме. Отдельно оговорюсь, конечно, природная составляющая в формировании любого человека и даже патриотизма играет важную роль, но это что-то, адресующее к архетипам культурным и абсолютно не самодостаточное.

При этом под «хорошо» воспринимается как «не убей», «не укради» и прочие десять заповедей, в том числе «хорошо — развивать», «хорошо — помогать», «хорошо — развивать» и «плохо — предавать», «плохо — разрушать», «плохо — обманывать». И те люди, что живут по данным принципам, отмечает Куранов, и являются носителями духовности.

Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Опустим здесь, что в разных идеологиях отношение к «хорошо» и «плохо» может находиться на диаметрально противоположных местах, и миру известны идеологии и духовные системы, где «убий», «укради» и так далее осуществлялись на практике во всей своей чудовищности, которым отказать в наличии у них какой-то извращенной духовности нельзя (вопрос только в том, что за «дух» имеется в виду). И перейдем к другому, очень экстравагантному выводу, который огласил гость.

Очень странно слышать, что понимание определенного понятия эксперта, сложившееся за долгие годы, меняется под давлением общественного мнения. Но если 70% людей действительно считает, что патриотизм — это не любовь к Родине и не гордость за Родину, а лишь «потребность любить и гордиться», то дело очень и очень плохо в нашей многострадальной Родине.

Например, можно припомнить генерала Власова и сказать, что у него была потребность любить и гордиться Родиной, но наличествующая в стране на тот момент власть этого делать не позволяла. Лучшие порывы губила на корню. Или можно всех полицаев так оправдать и ту часть белых, что сначала с интервентами шашни крутила, а потом какой-то своей частью пошла в услужение Гитлеру. Потребность была, возможности не было! Это, повторюсь, очень чудовищное размытие понятия патриотизм. Если это действительно разделяется таким процентом населения страны, то возникает вопрос, чего ожидает государство, взращивая такое представление о патриотизме?

А далее идет размытие и на местечковом уровне. Патриотизм — это «потребность гордиться» всем подряд — рисунком, городом, сборной, Родиной — всем на свете. Но, простите, рисунок ребенка может отражать какие-то духовно-патриотические импульсы ребенка, или художественный талант, чем будет вызывать гордость. А сборная может выиграть турнир. Но так или иначе связаны с патриотизмом эти частные проявления могут быть только через связь с Родиной.

Кстати, а с Олимпиадой как быть? Просто так ли нашу сборную разводят с Родиной на уровне символики? Глядя на сказанное выше, я начинаю понимать, почему власть в принципе особенно с этим ничего не делает. Видимо, все входит в определение патриотизма.

Итак, если родина воспитала талантливых спортсменов или талантливых детей, поэтому я горжусь Родиной. Тогда это патриотизм. Но если я горжусь ребенком за талантливый рисунок и все — это не патриотизм, а гордость за ребенка. Да и то, судя по сказанному выше, людям якобы достаточно просто «иметь потребность» гордиться, а гордиться не обязательно, что выглядит еще более странно. Вообще, если уж довести до абсурда, то и ЛГБТ-парады проходят под вывеской Prid», то есть «гордости». У них не просто потребность, они уже гордятся. Это тоже под патриотизм подписать можно, получается? Не менее странно и следующее.

Во-первых, неясно, все-таки правильно или неправильно большинство воспринимает патриотизм? Это все же любовь и гордость Родиной или «потребность любить что-нибудь»? И почему если сказанное выше не соответствует базовому фундаменту пирамиды Маслоу — то есть пункту физиологических потребностей — нужно говорить, что это соответствует концепции Маслоу? Как это работает? Не будем даже обсуждать здесь, мягко говоря, научную небезусловность самой пирамиды.

Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу Leonid

Но еще больше ошарашили высказывания руководителя отдела информационно-методического обеспечения экологического просвещения и подготовки кадров Росзаповедцентра Вероники Лещинской о том, что такое в ее понимании гуманизм.

Удивительные вещи просто. Гуманизм — это такая система человеческого общества, где главнейшей ценностью является человек, то есть он является венцом творения, а все материальные и нематериальные ресурсы, включая природные, направлены на него, для него и во имя его восхождения и развития. То есть ЧЕЛОВЕК доминирует над ПРИРОДОЙ, эксплуатируя ее как источник своего развития, а не подчиняется ей или не приравнивается к ней. Конечно, он не может при этом уничтожить природу, потому что тогда не станет и его самого. Но он хозяин и Творец, сотворенный «по образу и подобию», если говорить языком религиозным, раз уж несколько ранее давались религиозные отсылки. Творец — и есть подобие, но никак не «партнер» или раб.

Таким образом, концепция устойчивого развития с так называемыми «гармониями» несовместима с гуманизмом в принципе просто по определению! Вы либо давайте правильное определение гуманизму, либо называйте то, что вы проповедуете под вывеской гуманизма, другим словом! Зачем эти игры понятиями на каждом шагу? Это имеет какое-то отношение к научной дискуссии? К идеологической пропаганде — запросто, к научной дискуссии — нет.

Молодежь высаживает каштаны Андрей Репин © ИА REGNUM

Да и само красивое слово «гармония» по сути тоже является подменой, как и само сочетание «устойчивое развитие». Не «гармония», а рамочное сдерживание, не «устойчивое развитие», а неразвитие. Потому что либо — либо. Либо устойчивость, либо развитие. А суть этой концепции в том, что человечество (в подавляющей массе своей) нужно посадить в гетто, ограничив его в развитии, и усиленно «беречь природу, кормилицу нашу, мать вашу». А плодами развития будут пользоваться только избранные, которые только себя-то людьми считать и будут. Не так, что ли?

Непонятно, насколько осмысленно говорилось все то, что приведено выше, но ясно одно. Если таково видение темы гуманизма тех, кто учит современную молодежь патриотизму, духовности и гуманизму, то есть винегрет с примесью лебедя, рака, щуки, модных концептов и идеологем, то дело очень и очень плохо в нашей стране. Почему так происходит? Да потому, что пришли демократы в США и всем приказали заниматься устойчивым развитием. А раз надо, то и сову на глобус натянуть можно. В этом и вся суть VI Восточного экономического форума во Владивостоке.