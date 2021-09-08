Калуга, 8 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Новый цифровой маммограф для раннего обнаружения онкологических заболеваний у женщин установлен в Городской поликлинике Калуги. Об этом 8 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

До конца 2021 года планируется дополнительно смонтировать в области еще два аналогичных аппарата. Решить задачу переоснащения лечебно-профилактических цифровым медоборудованием стало возможным в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которой предусмотрена поэтапная замена всех аналоговых маммографов на цифровые.

По информации ведомства, для дальнейшей успешной реализации данной программы необходимо современное цифровое оборудование, так как описание снимков проводится удаленно, врачами-рентгенологами, прошедшими обучение по интерпретации маммограм по международной системе BI-RADS.

С 2018 года в регионе реализуется программа массового маммографического обследования женщин группы риска. За это время выполнено более 50 тысяч исследований. При этом у 2% обследованных были выявлены признаки злокачественных новообразований молочных желез, у большинства — на ранних стадиях. Это позволило своевременно начать лечение и обойтись без многократных курсов химиотерапии.