Чита, 8 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В учреждениях общего образования Читы сейчас обучается 45 530 детей. Из них только 24 школьника 3 сентября находились на временном дистанционном обучении по причине самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19. Об этом 8 сентября сообщает комитет образования администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Также сообщается, что на данный момент семей, добровольно ушедших на дистанционное обучение, в Чите нет.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 8 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 277, причём 163 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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