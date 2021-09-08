Ереван, , 11:23 — REGNUM Ереван готов к восстановлению отношений с Анкарой. Об этом 8 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Он прокомментировал недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что тот считает возможным наладить отношения двух стран.

«В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения — Турция, восстановления автомобильного и железнодорожного сообщений. Мы готовы к такому разговору», — сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что Армения должна стать «перекрестком» между Севером и Югом, а также между Востоком и Западом.

Напомним, у Анкары и Еревана нет дипломатических отношений. Граница между Армений и Турций закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны.