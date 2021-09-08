Москва, 8 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. После незначительного снижения мировых цен на основные виды продовольствия в первые летние месяцы, в августе они снова начали расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

«Мировые цены на основные виды продовольствия непрерывно росли в течение года, начиная с июня 2020 года, — сказала она. — После незначительного снижения в первые летние месяцы в августе они опять возобновили рост. Драйверами этого процесса являются цены на сахар, растительные масла и зерновые. Цены на мясо выросли незначительно, а молочная продукция немного подешевела. Именно по первым трем видам продовольствия цены будут отличаться высокой волатильностью, что потребует повышенного внимания от государственных структур, взвешенных и продуманных решений по мерам воздействия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала, что в России наибольшая волатильность цен будет наблюдаться по тем видам овощной продукции, которые не выращивают в теплицах.