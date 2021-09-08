Москва, 8 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Система социального казначейства позволила унифицировать и стандартизировать имеющиеся разнообразные меры поддержки граждан. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила в ходе панельной дискуссии «Социальное казначейство как инструмент повышения адресности и эффективности мер социальной поддержки» на Московском финансовом форуме заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина.

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«Социальное казначейство призвано автоматизировать меры социальной поддержки, в единой ИТ-инфраструктуре, что позволит сшить в пользу гражданина все те ресурсы, которые располагают какими-либо сведениями об этом человеке», — подчеркнула Баталина.

Она также отметила, что система «социального казначейства» станет тем центральным агрегатором, через который имея доступ к информационным системам различных ведомств, государство, используя их данные, сможет назначать гражданам конкретные меры поддержки. Кроме того, с ее помощью сократятся сроки предоставления мер поддержки в доле полностью дистанционных услуг, уменьшится бумажный документооборот.

«В результате цифровой трансформации все меры поддержки будут стандартизированы. А кроме того будут предоставляться по факту, не требуя у получателя услуги заявления (проактивно)», — заключила замминстра труда и социальных отношений.

Ранее эксперты положительно оценили стремление государства упростить для граждан получение социальных пособий.

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