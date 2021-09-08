Самара, 8 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Команду по баскетболу на колясках намерены создать в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

Сообщается, её игроками могут стать женщины и мужчины старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата различных групп инвалидности, но с сохранёнными функциями плечевого пояса, рук.

Отмечается, что Самарская область является одним из центров развития баскетбола в России. Каждый год здесь проходят более сотни межрегиональных и всероссийских соревнований, активно развивается ветеранский, детско-юношеский и массовый спорт.

Сейчас в области регулярно занимаются баскетболом свыше 35 тысяч человек, при этом в последние два года фиксируется рост на 15%.

«Набор в команду по баскетболу на колясках ведет тренер Василий Кочетков. Дополнительную информацию можно утончить по телефону: +79 033 433 368», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прошел турнир по баскетболу 3×3.