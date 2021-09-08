Киев, 8 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает «неуместной и несвоевременной» инициативу депутатов Рады просить американский Конгресс о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Rada.gov.ua Заседание Верховной рады

С таким заявлением она выступила сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Стефанишиной, с точки зрения имиджа страны такая инициатива, через считанные дни после встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского, выглядит как «сознательная и недальновидная политическая диверсия».

По ее словам, во время встречи 1 сентября президенты США и Украины определили формат взаимодействия по вопросам национальной и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающий поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Также вице-премьер отметила, что предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств. Кроме того, по оценке Стефанишиной, она «ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членства в НАТО, и не имеет добавленной стоимости — ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус».

ИА REGNUM напоминает, что на специальном внеочередном заседании 8 сентября Верховная рада Украины намерена принять обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО. Эту инициативу накануне поддержало руководство парламента и фракции «Слуга народа».

Вечером 7 сентября посол Киева в США Оксана Маркаровапредостерегла депутатов Верховной рады от обращения к Конгрессу США, заявив, что это будет некорректный шаг.