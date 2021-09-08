Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Трудовой мигрант угрожал взрывом «Лахта центра», на отделке которого сам же и работал. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр»

На стене одного из этажей «Лахта центра» появилась надпись, согласно которой через 85 дней небоскрёб будет подорван — якобы в здании заложена бомба. С заявлением в полицию обратился специалист по безопасности бизнес-центра. Блюстители правопорядка не оставили это без внимания и быстро установили личность злоумышленника.

«Им оказался 20-летний мигрант. В отношении него возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Напомним, «Лахта центр» высотой более 400 метров является самым высоким зданием в России и Европе.