Грозный, 8 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Чечне возбуждено уголовное дело о вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего. Обвиняемым по нему проходит 25-летний местный житель. Он «поручил» своему 12-летнему племяннику обокрасть своего знакомого. В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело — о краже в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Pictures of Money Деньги

Как установило следствие, фигурант уголовного дела, достоверно зная, что у его знакомого в салоне автомобиля находится крупная сумма денег, попросил своего племянника вытащить их из машины.

«Днем 23 августа 2021 года в городе Грозном из незапертого салона автомашины ВАЗ-21 070, припаркованной на улице, мальчик похитил иностранную валюту на общую сумму 3 млн 700 тыс. рублей»,— говорится в сообщении следственного органа.

После кражи ребенок передал пакет с деньгами своему дяде в установленном месте. В настоящее время следствие продолжается.

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