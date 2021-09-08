Симферополь, 8 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее, 7 сентября, сообщалось о 239 случаях заражения.

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В число выздоровевших после коронавируса крымчан включены ещё 325 человек. За сутки зарегистрировано 15 новых смертей ковид-пациентов.

Всего в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 73 098 человек, выздоровели 62 693 пациента, скончались 2 309 пациентов с COVID-19. На 8 сентября в стационарах Крыма проходят лечение 2 522 человека с пневмонией и ковидом, ещё 4 798 человек лечатся дома.