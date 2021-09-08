Чита, 8 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Мэрия Читы 8 сентября известила о том, что 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, на территории региона не будут продавать алкоголь.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пивной алкоголизм. Последствия

Чиновники также напомнили, что такое решение записано в региональном законе от 26 декабря 2011 года № 616-ЗЗК.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 50% жителей региона в возрасте от 18 до 39 лет страдают наркологическими расстройствами. В первый месяц эпидемии SARS-CoV-2 регион решился на полное ограничение продажи алкоголя, правда, инициатива продержалась всего неделю — до 6 апреля 2020 года.

В рамках реализации проекта «Пятилетие спорта» в крае разработают программу по борьбе с алкоголизмом.

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