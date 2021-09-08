Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Бурятии 18−20 сентября пройдёт Всероссийский конференция по развитию сельского туризма. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Аркадий Зарубин Староверы Бурятии. Село Тарбагатай

Мероприятие состоится в рамках проекта Недели туризма на Великом Шелковом пути. По словам министра туризма республики Алдара Доржиева, представители российских регионов обсудят возможности и перспективы развития туризма туризма не селе, поделятся опытом по продвижению услуг в этом направлении.

Партнёрами организованного республикой мероприятия стали Ростуризм, Минсельхоз РФ, Россельхозбанк и так далее.

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