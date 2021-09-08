Москва, 8 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В России наибольшая волатильность цен будет наблюдаться по тем видам овощной продукции, которые не выращивают в теплицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Традиционно сезонная дефляция отмечается в июле — августе, начале сентября. С середины сентября цены возобновляют рост, и их дальнейшая динамика будет зависеть от количества и качества собранного урожая, возможностей его качественного и длительного хранения, ситуации на мировых продовольственных рынках, — сказала Долгова. — Пока наибольшие разбросы в динамике цен отмечаются по помидорам, картофелю, огурцам. Наибольшая волатильность цен будет наблюдаться по тем видам овощной продукции, которые не выращивают в теплицах (например, картофель), и дальнейшее их предложение зависит от качества и объемов запасов собственного урожая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, что пока в РФ не приходится говорить о стабильной ситуации с ценами на продукты питания.