Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва газа в одном изх многоквартирных домов Ногинска. Об этом 8 сентября сообщается в его официальном телеграм-канале.

Mosreg.ru Губернатор Москвской области Андрей Воробьев

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Отмечается, что глава региона планируется провести беседы с пострадавшими жильцами дома и экстренными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной взрыва могла стать включенная на ночь газовая плита для отопления одной из квартир.