Белгород, 8 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Более 38 тысяч подростков устроились на работу летом 2021 года. С трудоустройством помогали центры занятости, администрации муниципалитетов, образовательные учреждения и предприниматели, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Подростков оформляли с соблюдением всех требований Трудового законодательства РФ, учитывая продолжительность работы и условия труда. Те, кто нашёл работу через службу занятости населения, помимо заработной платы получали ещё и материальную поддержку из регионального бюджета.

В целом, на летних каникулах был трудоустроен каждый второй житель региона от 14 до 18 лет, в общей сложности это свыше 38 тысяч человек.

В 2021 году в Белгородской области на оплату труда подростков направили около 12,5 млн рублей.