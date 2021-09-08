Донецк, , 11:16 — REGNUM Украинские обстреляли из минометов территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 сентября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенных пунктов Опытное — Веселое», — говорится в сообщении.

Также указывается, что со стороны ВСУ было выпущено по территории республики 24 мины калибром 120 мм.

Кроме этого, отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).