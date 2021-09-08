Нальчик, 8 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Один из постояльцев набросился на сотрудницу учреждения с целью изнасилования. Женщину удалось спасти от насильника лишь благодаря помощи других постояльцев. По данному факту в отношении пациента возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование, сообщили 8 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

LMAP Жертва изнасилования

Из подробностей инцидента известно, что 45-летний житель города Нальчика, который проживал в доме-интернате для престарелых и инвалидов, 19 июля 2021 года ночью проник в комнату для персонала, где попытался изнасиловать сотрудницу.

«С целью удовлетворения своих половых потребностей, применив физическую силу, пытался вступить в насильственное половое сношение с сотрудницей интерната. Однако, услышав крики женщины, в дверь кабинета начали стучать проживавшие в интернате лица, что побудило подозреваемого выбежать из помещения и скрыться», — говорится в сообщении СКР.

По данному факту в настоящее время проводятся следственные действия.