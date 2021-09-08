Москва, 8 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 7 сентября подешевела, но смогла удержаться над 100-дневной скользящей средней, которая в очередной раз выступила в качестве поддержки на подходе к отметке $71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 8 сентября, Brent отыгрывает потери, флиртуя с уровнем $72. Примечательно, что нефть возобновила рост, несмотря на продолжающийся подъем доллара, который дорожает с начала недели.

Американская валюта получила новый толчок к росту после комментариев представителя ФРС США Джеймса Булларда, который заявил, что Центробанк должен приступить к сворачиванию стимулов, несмотря ни на что.

При этом медвежий потенциал на рынке черного золота ограничивают масштабные последствия урагана в Мексиканском заливе, где по сей день не восстановлено порядка 80% добычи, а это почти 1,5 млн баррелей в сутки.

Более того, метеорологическая служба сообщает о зарождении новых штормов в регионе. Пока вероятность их усиления невелика, но потенциально это угроза для еще более масштабного сокращения производства энергоносителей.

В течение дня не исключены новые попытки пробоя уровня $72 за баррель, однако сильный доллар все же ограничит восходящий потенциал цен, как и отсутствие спроса на риск, о котором свидетельствует преимущественно негативная динамика индексов Уолл-стрит и азиатских площадок», — считает эксперт.

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